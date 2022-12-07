Zeki Müren eserleriyle anıldı

Türk müziğinin ’Sanat Güneşi’ doğum gününde Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından anıldı.

Bursa’nın ilk ve tek sanat lisesi Zeki Müren GSL öğretmenleri ve öğrencileri, Türk Sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden bestekar ve ses sanatçısı Zeki Müren’i 91.’inci doğum gününde eserleriyle andı. ‘Sanat Güneşi’nin unutulmaz eserleri öğretmen ve öğrenciler tarafından yorumlandı. Törende konuşan Bursa Zeki Müren GSL Müdür Yardımcısı Nezahat Demirbaş, sanatçının hayatından kesitler paylaştı.

Sanatçının 6 Aralık 1931’de Bursa’da dünyaya gözlerini açtığını hatırlatan Nezahat Demirbaş, “Zeki Müren Türkiye’de en çok konser veren ses sanatçısıdır. 600’ü aşkın plak, kaset, cd doldurdu. 1955’te, "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye’de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. 24 Eylül 1996 günü, kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Cenazesi o güne değin görülmemiş bir kalabalıkla kaldırıldı” dedi.

Sanatçıyı rahmetle anan Zeki Müren GSL Müdürü Remzi Ayaz da sanatçının eğitime verdiği desteklere vurgu yaptı. Öğrencilere Zeki Müren’in değerini aktardıklarını ifade eden Remzi Ayaz, “Sanat güneşimizi 91. doğum gününde eserleriyle andık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sanatçının unutulmaz eserlerini özenle okudular. Zeki Müren’i hiç görmeyen çocuklarımız onun eserleriyle büyüyor” diye konuştu.