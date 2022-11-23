Zeren Sarıbekir için mevlid okutuldu

Sarten Ambalaj Onursal Başkanı Yusuf Sarıbekir ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, taziyeleri kabul ederek, gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Mevlide; Silivri Eski Belediye Başkanları Hüseyin Turan ve Selami Değirmenci, Silivri İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İyi Parti İlçe Başkanı Refik Bek ve Silivri Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş''in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.