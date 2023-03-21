Zeyinliklerde halkalı leke hastalığı ile mücadele devam ediyor

Balıkesir'in Havran ilçesinin özellikle ova ve taban kesimindeki zeytin ağaçlarında sıkça görülen ve yaprak dökümüne neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Zeyinliklerde halkalı leke hastalığı ile mücadele devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Balıkesir’in Havran ilçesinin özellikle ova ve taban kesimindeki zeytin ağaçlarında sıkça görülen ve yaprak dökümüne neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılacak mücadele ile ilgili olarak daha fazla bilgiye üreticilerin Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmesi istendi.