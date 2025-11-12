Zeynep Sözer, Çocuk Evini ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in eşi Zeynep Sözer, Çocuk Evi’nin ziyaret etti.

Zeynep Sözer, hane ziyaretleri ve çocuklara yönelik buluşmalar kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Akar ailesine misafir olan Zeynep Sözer, aile bireyleriyle samimi bir ortamda sohbet etti ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ardından Çocuk Evleri’ni ziyaret eden Zeynep Sözer, burada kıymetli yavrularımızla bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi ve ilgilendi.

Sözer, ziyaretlerinde aile birliğinin, sevgi ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, çocuklarımızın yüzündeki tebessümün en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.