Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonu

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan’ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0’lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final müsabakasında Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 (tuşla) yenerek finale yükselen isim oldu. Finalde ise Ukraynalı rakibi Liliia Malanchuk’u 9-4 mağlup eden Zeynep Yetgil altın madalya kazandı.