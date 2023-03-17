Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, finalde Ukraynalı Liliia Malanchuk'u 9-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan’ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0’lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final müsabakasında Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 (tuşla) yenerek finale yükselen isim oldu. Finalde ise Ukraynalı rakibi Liliia Malanchuk’u 9-4 mağlup eden Zeynep Yetgil altın madalya kazandı.