Zeynep Yetgil'den bronz madalya

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 53 kilogda Zeynep Yetgil, Azerbaycanlı Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Zeynep Yetgil'den bronz madalya
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sina pırlanta
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4d
4d

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 53 kilogda Zeynep Yetgil, Azerbaycanlı Türkan Nasirova’yı 10-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Polonyalı Roksana Marta Zasina’yı 10-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli Emma Jonna Denise Mamgren ile karşılaşan Zeynep, minderden 11-6 yenik ayrılmasına rağmen rakibinin finale çıkması sonrası bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti.

Zeynep Yetgil, bronz madalya mücadelesinde de Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasirova’yı 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.