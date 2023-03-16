Zeynep Yetgil finalde

Zeynep Yetgil, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kilogramda yarı final müsabakasında Azerbaycanlı Gultakin Shirinova'yı 5-0 (tuşla) yenerek finale yükseldi.

Zeynep Yetgil finalde
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Zeynep Yetgil, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 53 kilogramda yarı final müsabakasında Azerbaycanlı Gultakin Shirinova’yı 5-0 (tuşla) yenerek finale yükseldi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 53 kilogramda mücadele eden Zeynep Yetgil, yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Gultakin Shirinova’yı 5-0 (tuşla) yenerek adını finale yazdırdı. Şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan’ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0’lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final müsabakasında Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 (tuşla) yenerek finale yükselen isim oldu.

Final müsabakaları cuma günü TSİ 19.00’da başlayacak.