Zeytin bahçeleri jandarma tarafından iHA'lar ve Cobralar ile hırsızlık olaylarına karşı korunacak

11 milyon 700 bin zeytin ağacı bulunan ve Türkiye’de zeytinyağı üretiminin yüzde 10’un gerçekleştiren Balıkesir il genelinde jandarma timleri hasat mevsimi ile birlikte zeytin hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat İHA’lar, komando timleri ve Cobra araçları ile görev yapıyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlağı tarafından yapılan çalışmalarda Jandarma Komando Timleri, Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri, Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yaparak zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor. Asayiş timleri yaya ve motorlu olarak 24 saat önleyici kolluk hizmetlerini devam ettiyor. Ayrıca Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri ara ve dar sokaklarda, zeytinlik alanlarda ve zeytin depolaması yapılan alanlarda devriye faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Jandarma zeytin hırsızlıklarının önlenmesi çalışmalarında ayrıca İHA’ları (insansız Hava Aracı) bölgede aktif olarak kullanılıyor. Öte yandan Jandarma Komando Timleri de bölgede dronlar, gece görüş cihazları ve termal kameralar ve Cobra’ların (Zırhlı Araç) termal kamera özelliği ile gece şartlarında da gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmaları değerlendiren Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “Bu uygulama iki yıldır yapılıyor. Zeytin üreticisi bu mağduriyetini sürekli dile getiriyordu. Valimiz, kaymakamımız, jandarmamız üreticinin bu sesine kulak verdi. Hasat süresinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına el atması biz üreticileri memnun etti. Bu uygulamadan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum zeytin üreticileri adına” dedi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk hizmetlerinin tamamının zeytin hasat mevsimi sonuna kadar aralıksız bir şekilde uygulamaya devam edileceği öğrenildi.