Zeytin bahçelerinde polis göz açtırmıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, zeytincinin korkulu rüyası hırsızlık olayları ile ilgili olarak polisinin amansız mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi sırasında Tuzcumurat Mahallesi Kalkım Caddesi Dereli istikametinde motosiklet üzerinde 3 şahıs ile bir çuval olduğu görülmüş, yapılan kovalamaca sonucu 320. Sokak’ta çuvalı atarak kaçmaları üzerine yapılan takipte, ele geçirilen tahmini 50 kilo çuval içindeki zeytin, Çiftçi Malları’na teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde 100 kilogram civarında bulunan 4 zeytin çuvalını çalmaya çalışan D.Y. (25), H.Y. (25) ile G.Ö. (20) isimli kadınları gözaltına alındı. Kişilerin Körfez Polis Merkezi Amirliği’nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.