Zeytin çalarken jandarmaya yakalanan hırsız tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Zeytin çalarken jandarmaya yakalanan hırsız tutuklandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Güre Çamlıbel Mahallesi’nde zeytin hasadı nedeniyle, hırsızlıkların önlenmesi için Güre Jandarma Karakol Komutanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin devriyesi sırasında tarladan zeytin çalan S.Ö.A. suçüstü yakalandı. S.Ö.A.’nın çalmış olduğu 110 kilogram zeytin tarla sahibine teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gözaltına alınan S.Ö.A. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.