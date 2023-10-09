Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytin hasadı için geri sayım başladı. Marmarabirlik’te Rekolte beyanı alımları devam ederken, Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü’nün bu yıl ki rekolte tahminlerine göre Orhangazi genelinde beklenen zeytin rekoltesi 20 ile 25 bin ton civarında olacağını ifade etti.

Geçen yıl tüm zamanların zeytin rekolte rakamlarına ulaşılan Orhangazi bölgesinde bu yıl ki tahmini rekolte miktarı geçen yılın 3’te biri oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen yıl tüm Türkiye genelinde zeytin üretiminde büyük rakamlara ulaşılmış, Orhangazi bölgesinde ise 65 bin ton zeytin rekoltesi gerçekleşmişti. 2 milyon 250 bin ağaç zeytin olmasına rağmen ağaçların yorgun olması, yok sezonunun olması ve iklimsel bazı şartlardan dolayı bu yıl zeytin rekoltesinin 20 ile 25 bin ton arasında gerçekleşmesi bekleniyor.