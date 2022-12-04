Zeytin hasadı mesaisi sürüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde incir ve zeytincilikten geçimini sağlayan Akçapınar Mahallesi’nde zeytin mesaisi sürüyor. Hasattan elde edilen zeytinler Türkiye’nin lider zeytin fabrikası Marmarabirlik’e satılıp, dünya sofralarını süslüyor.

Zeytin’in uzun bir yolculuğu olduğu dile getiren üreticiler, mart ayında budamayla başlayan serüvenin, mayıs ayı başlarında ilaçlaması, kasım ayının başlarında ise dünyaya gönderilmek üzere zeytinleri dallarından özenle topluyor. Dünyanın en kaliteli zeytinini dünya mutfağına sunan üreticiler Mustafakemalpaşa topraklarının veriminin bir başka olduğunu dile getirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte imece usulü tarlaların yolunu tutan üreticiler, ağaçların arasında uzun mesailer harcayarak bereketi topluyor. Zeytin silkme makinesi ile dallardan birer birer zeytinler toplanırken, ardından eski usül uzun çubuk yardımıyla kalan zeytinler düşürülüyor. Akçapınar Mahallesi’nde günlük 20-25 ton arası zeytin toplandığı söyleyen üreticiler, toplanan zeytinlerin üzerindeki duman gitmeden aynı gün ayıklama işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Verimli topraklarıyla, tarıma büyük katkı sağlayan Mustafakemalpaşa ilçesi, verimli toprakları sayesinde en yüksek rekolteye sahip ilçelerden biri olurken, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın hayata geçirmiş olduğu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sayesinde üreticiler, toprak analizi ve sonucuna göre doğru ekim ile verimlerinin yüzde yüz arttığını dile getirdi. Başkan Kanar, "Tarımda Mustafakemalpaşa’ya vizyon katan destekler ile çiftçimize destek oluyoruz. Doğru analizler ve tohum destekleri ile kırsal mahallelerimize gönderdiğimiz ekipler ile üreticilerimize destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.