Zeytin hırsızlıklarına karşı önlemler devam ediyor

Balıkesir’in genelinde zeytin hırsızlığına karşı valilikçe alınan önlemler sıkı bir şekilde devam ediyor. Zeytin Hırsızlığına karşı önlemlerin sezon sonuna kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Balıkesir’de zeytin hasat sezonunda valilik tarafından hırsızlık olaylarına karşı alınan etkili önlemler devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; “Güvenlik birimlerimizin alandaki denetim ve çalışmaları sezon sonuna kadar sıkı şekilde devam edecek.” dedi.