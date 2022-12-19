Zeytin hırsızlıklarına karşı önlemler devam ediyor

Balıkesir'in genelinde zeytin hırsızlığına karşı valilikçe alınan önlemler sıkı bir şekilde devam ediyor. Zeytin Hırsızlığına karşı önlemlerin sezon sonuna kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Zeytin hırsızlıklarına karşı önlemler devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’in genelinde zeytin hırsızlığına karşı valilikçe alınan önlemler sıkı bir şekilde devam ediyor. Zeytin Hırsızlığına karşı önlemlerin sezon sonuna kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Balıkesir’de zeytin hasat sezonunda valilik tarafından hırsızlık olaylarına karşı alınan etkili önlemler devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; “Güvenlik birimlerimizin alandaki denetim ve çalışmaları sezon sonuna kadar sıkı şekilde devam edecek.” dedi.

Zeytin hırsızlıklarına karşı önlemler devam ediyor
Zeytin hırsızlıklarına karşı önlemler devam ediyor
Zeytin hırsızlıklarına karşı önlemler devam ediyor
Zeytin hırsızlıklarına karşı önlemler devam ediyor