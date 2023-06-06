Zeytin üreticisinin gözü Haziran yağmurlarında

Balıkesir’in Kuzey Ege bölgesindeki kıyılarda zeytin üreticileri kuraklık ile mücadele için haziran ayında yağacak yağmurları bekliyor.

Zeytin ağaçlarında çiçeklenme dönemi sonar erdi. Ağaçlarda zeytin meyveleri görülmeye başlandı. Ancak yaz aylarında yaşanabilecek bir kuraklık üretimi olumsuz etkileyebilir. Zetin üreticisi ise bu meyve bağlama sürecinde haziran ayı içinde yağışların gerçekleşmesini bekliyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak haziran ayında yağış beklentisi olduğunu belirterek “Yaz dönemi kuraklıklarında birinci önceliğimiz yağmurun bereketli bir şekilde yağması. Haziran beklentimiz bu yönde. Avrupa Meteoroloji Dairesi bu sene haziran ayı mevsim normalleri haziran ayının mevsim normallerinden daha serin geçeceği ve yağışlı geçeceğini söylüyor. Bu anlamda kuraklığı umarım öncelikle yağmurla bunu geçirebiliriz.”

Barajlarda su seviyelerine dikkat çeken Kıvrak “Sonrasında yer yer barajlarımızda doluluklar söz konusu ama barajların dolu olmadığı zeytin alanları var. Oralarda sulama yapma imkanı imkanı muhtemelen bu sene olmayacak veya bir sulama yapılacak” dedi.

Sulama yapılamayan alanlardaki zeytinler için üreticilere önerilerde bulunan Mücahit Kıvrak “Burada temel kural şu, yabancı otları maçlama şeklinde biçerek toprağın üzerinde bırakabilirsek gölge tavı yapar. Böylelikle toprak üzerinden buharlaşmayı azaltmış oluruz.

Bu bize kurakta çok ciddi katkı sağlar. Bir diğer konu kaolin kili. Özellikle temmuz ayının ilk haftasından itibaren ağaçlara kaolin kili kaplama yapabilirsek bu da yine hem güneş yanıklığında hem de kuraklıkta faydalar sağlayacaktır. Bu sayede ağaç sezona yani hasat mevsimine girecektir” dedi.