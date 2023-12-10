Zeytinburnu 13. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 13’ncüsü Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Türkiye Fotoğraf Vakfı yarışma seçici kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 13’ncüsü düzenlenen Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergi ve ödül törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Türkiye’nin tanınmış fotoğrafçılarının yer aldığı Türkiye Fotoğraf Vakfı yarışma seçici kurulu üyeleri ve çok sayıda fotoğraf sanatçısı katıldı.

Düzenlenen törende yarışmaya katılan ve dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edilerek plaket verildi.

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu yıl 13’ncüsünü düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının ödül töreni var. Biraz önce ödül alan fotoğrafların bulunduğu serginin açılışını yaptık. Bu yarışmayı önemsiyoruz. Her yıl Zeytinburnu’na eklediğimiz yeniliklerin bu yarışmaya yansımasından çok memnunuz. Yarışmalara devam edeceğiz. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.