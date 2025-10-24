Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: 'Ahmet Cevdet Paşa'yı anlamak, geçmişle bugün arasındaki fikri devamlılığı idrak etmektir'

Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Yegâne-i Zaman, Ahmet Cevdet Paşa" isimli sempozyum düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi, "Yegâne-i Zaman, Ahmet Cevdet Paşa" isimli sempozyumu gerçekleştirdi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde, 2 gün sürecek sempozyumda Ahmet Cevdet Paşa’nın portresi farklı açılardan çizilirken eserleri ve tarihi rolü de tartışılacak. Zeytinburnu Kültür Sanat’ın düzenlediği ve 19. sempozyum olma özelliği taşıyan programda alanında öne çıkan 25 konuşmacı yer aldı.

Programa eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından açılışı yapılan sempozyum toplam 6 oturumdan oluşuyor. Sempozyumun ilk 2 oturumu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığına bugün saat 14.00’da yapılan açılış ile düzenlenirken, 4 oturumu ise cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak.

"Bir medeniyetin nefesi, zamana sinmiş sözünde; bir milletin vakarı, unutmadan taşıdığı hafızasındadır"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Bir medeniyetin nefesi, zamana sinmiş sözünde; bir milletin vakarı, unutmadan taşıdığı hafızasındadır. Hafıza; sürekliliği temin eden, sedası geçmişten bugüne ulaşan bir zihnî kudrettir. Hafızasını diri tutamayan toplum, fikri idrakini de zamanla yitirir. Zeytinburnu’nda bu şuura sadakatle sarıldık. Kültürel hafızayı diri tutma, geçmişle bugün arasındaki fikri devamlılığı keşfetme gayretinde olduk. Farklı kültür, sanat ve düşünce silsilelerinin görülebilmesi, anlaşılabilmesi için o silsilede yer alan her ismin dikkatle üzerinde durulması gerektiğine inandık. Bu elbette Zeytinburnu Kültür Sanat için uzun ve sabır isteyen bir yolculuk anlamına geliyordu. Bu yolculukta her bir etkinliğimizi, geçmişten bugüne uzanan düşünce zincirine eklenen birer halka olarak telakki ettik" dedi.

"Ahmet Cevdet Paşa’yı anlamak, geçmişle bugün arasındaki fikri devamlılığı idrak etmektir"

Zeytinburnu’ndaki kültür atmosferini zenginleştiren en nadide kültür faaliyetlerinden biri olduğunu söyleyen Arısoy, "Her durakta ayrı bir müellifin, mütefekkirin, meselenin künhüne vakıf olmaya çalışarak nihayetinde Türkiye’nin ruhunu idrak için kapıları aralamaya gayret ettik. Necip Fazıl’dan İslamcılık Düşüncesine, Kemal Tahir’den Cemil Meriç’e, Tanpınar’dan Göç Meselesine, Mehmet Âkif’ten Tarık Buğra’ya, Said Halim Paşa’dan Sezai Karakoç’a kadar uzanan pek çok isim ve mesele tartışıldı bu salonlarda. Her birinde isimlerin ve meselelerin yanı sıra, o düşüncenin bize bıraktığı miras, o mirasın bugünkü yankısı ve geleceğe aktarılacak yönü konuşuldu. İnanıyoruz ki, bu gayret sayesinde Zeytinburnu Kültür Sanat, bir fikri canlılığın mekanı haline geldi. Bugün, bu zincirin 19. halkasında düşünce ve kültür mirasımızın seçkin simalarından Ahmet Cevdet Paşa’yı yad etmek üzere bir aradayız. Kıymetli bir ilim ve devlet adamı olarak farklı alanlarda bıraktığı izlerle hatırlanan; geleneği ve yeniliği birlikte düşünebilme kabiliyetiyle öne çıkan Paşa’nın eserleri bugünümüze de ışık tutmayı sürdürüyor. Bu sempozyum vesilesiyle onun mirasını bugünün içinden yeniden okumaya, onun düşünce dünyasına bir kez daha yaklaşmaya gayret edeceğiz. Ahmet Cevdet Paşa’yı anlamak, geçmişle bugün arasındaki fikri devamlılığı idrak etmektir" diye konuştu.