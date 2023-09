Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy gençlerle bir araya geldi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un her eğitim öğretim döneminde ilçedeki lise öğrencileriyle bir araya geldiği “Gençlerle Baş Başa” sohbetlerinin ilki, Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, her yıl olduğu gibi yeni eğitim öğretim döneminde de liseli gençleri okullarında ziyaret edip, onların sesi olmaya devam ediyor. Başkan Arısoy’un “Gençlerle Baş Başa” programının ilki, Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Bu programı çok önemsediklerini dile getiren Başkan Arısoy, gençlere bir arada olmanın hem yetişen yeni nesil hem de kendileri için çok önemli olduğunu, böylelikle gençlerle çift taraflı, akıcı bir iletişim bağı kurabildiklerini söyledi. Başkan Arısoy, “Bu programları çok önemsiyoruz. Hayat hikayeleri gençlere örnek oluyor, o yüzden benimle ilgili olarak sorulacak tüm sorulara cevap vermek beni çok mutlu ediyor. Bizler de bu süreçte onlar gibi düşünüp; sorunlarını, hayata bakış açılarını anlamaya çalışıyoruz. Aslında bu çift taraflı güçlü bir iletişim bağı” dedi.

Hangi iş olursa olsun en iyisini yapmaya çalıştım

Başkan Arısoy, sıklıkla öğrencilerin merak ettiği çalışma prensipleri ve iş yaşamı ile ilgili gelen sorulara, “Ömrümün bütün dönemlerinde hangi işi yapıyorsam yapayım o işi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ben kendimce mücadele ederek elimden gelenin en iyisini yaptım. Bütün eğitim hayatım boyunca çok farklı işlerde çalıştım, hangi işi yapıyorsam yapayım en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduğum konusu ise tamamen takdire kalmış tabii. O konuda karar verici mekanizma biz değil, hizmeti sunduğumuz insanlardır” cevabını verdi.

“Bizi biz yapan değerlere sahip çıkıp, bize emek verenlere borcumuzu ödemeliyiz”

Hayatın her alanında ister okulda ister işte hangi konuda olursa olsun, ‘Ben çok çalıştım ama netice çıkmadı, çok çalıştım ama istediğim olmadı’ gibi söylemlere pek inanmadığını gençlere deklare eden Başkan Arısoy, “Çalıştıktan sonra netice muhakkak alınır. Azmeden, emek verip çok çalışan, muhakkak emeklerinin karşılığını alıyor bir şekilde. Mesela ben şu an belediyemiz için çalışıyorum, her günü yeni bir başlangıç olarak görüp motive oluyorum, bu beni diri tutuyor. ‘Bir belediye başkanı nasıl en iyi olabilir?’ ilkesiyle hareket ediyorum. Ben biraz da şu anda yaptığım işi devletime olan bir borç olarak görüyorum. Beni ben yapan Zeytinburnu için çalışıyorum. Biliyorsunuz daha önceleri 15 yıl belediye başkan yardımcılığı geçmişim var. Daha sonrasında müsteşarlık görevinde bulundum. Sonra bana bu görev teklif edilince seve seve kabul ettim. Çünkü benim Zeytinburnu’na ve devletime bir borcum vardı. Kim olursak olalım, öğretmen, doktor, avukat, iş adamı vs. muhakkak bizleri biz yapan değerlerimize sahip çıkıp, bu günlere gelmemize neden olan herkese çalışarak borcumuzu ödememiz gerektiğine inanıyorum. Sizlere de tavsiyem bu olur” dedi.

“Eğitim ve spor alanında yatırımlarımız devam ediyor”

Zeytinburnu’nun son 20 yılda gelişim olarak çok mesafe kat ettiğini, özellikle Zeytinburnu Belediyesi olarak eğitim alanında yapılan yatırımların fazlalığından bahseden Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’nda olup da Bilgi Evleri’ni bilmeyeniniz yoktur herhalde. Keza Millet Kıraathanelerimizi de öyle. Zeytinburnu’na yeni kazandırdığımız Millet Bahçesi’nin içinde de sizlerin faydalanabileceği bir kıraathanemiz daha olacak. Halihazırda ilçemizin 8 noktasında hizmet veren Bilgi Evleri’mize bir komşu daha geliyor. Yıl sonuna doğru Telsiz Mahallesi’nde yeni bir Bilgi Evi daha açıyoruz. Bu arada 2 yıl önce başlattığımız yaz ve kış spor okullarımızdan bugüne kadar 14 bine yakın gencimiz faydalanmış. Bir taraftan Zeytinburnu Spor Merkezi’ni inşa etmeye devam ediyoruz. Ocak veya Şubat ayında sizlerin hizmetinde olacak. Orada da 9 spor branşında sabit olarak hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Program bitiminde sohbete katılan öğrencilere, Zeytinburnu Belediyesi tarafından ücretsiz 10 GB mobil internet paketi hediye edildi.