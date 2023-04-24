Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 'Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri' başlıyor

Zeytinburnu Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri” başlıyor. Düzenlenen etkinlik 11 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Zeytinburnu Belediyesi’nin Zeytinburnu’nda ikamet eden vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale ve Bilecik gezileri başlıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri, 11 Haziran’a kadar devam edecek. Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri’ne, başvuru ve kayıtlar Çözüm Merkezi’nden ya da internet sitesi adresinden yapılabiliyor. 2000 yılından bu yana düzenlenen Çanakkale gezilerine bugüne kadar 150 bin 485 kişi katılırken, 12’incisi düzenlen Bilecik- Söğüt gezilerine ise 32 bin 358 kişi katılım gösterdi.

Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri’ne 2020 yılı öncesinde katılan ve Zeytinburnu’nda ikamet eden tüm vatandaşların kayıt yapabileceği belirtilirken, 11 yaşından küçük çocukların kabul edilmediği hatırlatılması yapıldı. Gezilere katılacak olan vatandaşlar için otobüs seferleri Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndan düzenlenecek. Saat 07.00’de hareket edecek olan araçlara 30 dakika öncesinde hazır olunması çağrısında bulunuldu.