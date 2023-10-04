Zeytinburnu Belediyesi yeni kültür sanat sezonunu Mazhar Alanson konseriyle açacak

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2023-2024 kültür sanat sezonu, 6 Ekim’de Mazhar Alanson konseri ve Metin Aşoğlu sergisiyle açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ZKS’de kültür sanat kurslarının yanı sıra seminer, söyleşi, konser, panel, sinema, tiyatro, sempozyum programları ve sergiler olacak.

Zeytinburnu’nda birbirinden kıymetli isimlerin sanatseverlerle buluşacağı 2023-2024 kültür sanat sezonunun açılış töreni, 6 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Metin Aşoğlu’nun "Artı-k Sanat" sergisinin görülebileceği ve Mazhar Alanson’un sahne alacağı açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katılacak.

Ünlü ressamlardan Metin Aşoğlu’nun 8 yıllık emeklerinin ürünleri “Artı-k Sanat” sergisinde sanayinin metal artıklarını geri dönüşümün ötesinde ileri dönüşüme taşıdığı her biri özgün kompozisyonlardan oluşan sanat eserleri sergilenecek. Sergi, 6 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

ZKS’de sanat dolu bir ekim ayı

Her yıl olduğu gibi bu sezon da kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri Zeytinburnu’nda sanatseverlerle buluşacak. Ekim ayı boyunca birbirinden değerli isimlerin konuk olacağı söyleşilerin yanı sıra seminer, panel, konser programları, sergi, sinema ve tiyatro gösterimleri olacak. ZKS’nin ekim ayı kataloğuna www.zeytinburnukultursanat.com adresinden ulaşılabiliyor.