Zeytinburnu Mozaik Müzesi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen törenle açıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat’da, Zeytinburnu Mozaik Müzesi, Fahreddin Paşa, Medine Müdafii Müzesi ve Mozaik Kafe Restoran’ın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde ilk olarak protokol konuşmaları gerçekleştirilirken ardından kurdele kesimi yapıldı. Açılış merasiminin bitmesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılışı yapılan Mozaik Müze ve Fahreddin Paşa, Medine Müdafii Müzesi’ni gezdi.

Törende bir konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bugün burada bu güzel mozaik müzesinin ve eş zamanlı olarak da Fahrettin Paşa sergisinin açılmış olması dolayısıyla duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı da kendimi şanslı ve bahtiyar hissediyorum. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki çok zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin hemen hemen her şehrinde, her bölgesinde hani derler ya ‘taşı toprağı altın’, İstanbul için denir. Aslında taşı toprağı altın sözü bütün Türkiye için söylense yeridir. Çünkü bu ülkenin üzerinde tarihe mal olmuş yirmi dört büyük medeniyetin geçtiğini biliyoruz ve hemen hemen ülkemizin her şehrinde, her yerinde bu geçmiş medeniyetlerin izlerini bulmak mümkün. Hele hele İstanbul’da yaşamak ise çok daha büyük bir ayrıcalık ve farklı bir avantajdır” dedi.

“Bu şehrin neresinde bir kazı yaparsanız herhangi bir şekilde önünüze tarihi bir yapıtın çıkması olağan işlerden biridir” diyen Kurtulmuş, “Zeytinburnu’nda tesadüfen yapılan bir kazı sonucu bulunan mükemmel bir mozaiğin ve eş zamanlı olarak çok önemli bir lahitin ortaya çıkarılmış olması Zeytinburnu ve İstanbul için büyük bir şanstır. Her şeyden evvel Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy kardeşim biraz da kültür ve sanattan anlayan Kültür Bakanlığı’nda da yıllarca hizmet etmiş, birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Onun da özel çabaları ve gayretleriyle bugünkü bu mozaik müzesi ortaya çıkmış oldu. Bu müze kalıcı, Allah’ın izniyle ümit ederiz ki bu müze milletimize ve insanlığa hizmet vermeye devam eder. Ama bir de bugün burada bir başka eserin açılışını yapacağız. O da Fahrettin Paşa Müzesi’dir. Fahrettin Paşa’yı hepimiz biliyoruz. Ama Fahrettin Paşa’yı anlamak, onun yaşadığı dönemde yaşadıklarını gözden geçirmek esasında bugün Orta Doğu’da ve dünyada neler olup bitiyor onları anlamak için de bize ışık tutar” ifadelerini kullandı.

Bugünkü Orta Doğu’da nelerin yaşandığını anlamak için o döneme gitmek, o dönemde yaşananları iyice kavramanın zorunlu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Emperyalistlerin temel meseleleri insani değerler üzerinden bir dünya inşa etmek değildir. Emperyalistlerin temel meseleleri bütün gittikleri bölgelerin zenginliklerini kuşatmak, almak, çalmak ve kendi kaynakları olarak kullanmaktır. Örnek olarak söylüyorum; İki gün evvel Hindistan’da G-20 Parlamento Başkanları toplantısına gittik. Taç Mahal’ı ziyaret ettik. Dünyanın malum yedi büyük harikasından birisi. Emperyalizmin yüzünü orada da gördük. Babürlülerin gerçekten mükemmel bir hediye olarak insanlığa bıraktıkları, çiçeklerin kanaviçe işlenir gibi taşlara işlendiği, kaligrafinin muhteşem bir güzellikle işlendiği ve mimarı Musa Muhammed İsa Bey’in Mimar Sinan’ın talebelerinden birisi olduğu o muhteşem Taç Mahal’in mermerlerinin içerisine katılan altınlar, gümüşler, inciler, mücevherler ve yakutlar çalınıp İngiltere’ye götürülmüştür. Kapılarındaki boşlukları arasında olan altınlar İngilizler tarafından çalınarak götürülmüştür” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın başkentlerindeki müzelerde Türkiye’den çalınanlarının Türkiye’ye getirilmesi halinde müzenin bomboş kalacağını belirten Kurtulmuş, “Mesela Bergama Müzesi bunlardan bir tanesidir. Aynı şekilde Sliman denilen bir kültür casusunun Türkiye’den Anadolu topraklarından neler götürdüğünü, Troya’yı, Efes’i, nasıl Avrupa’ya kaçırdıklarını hepimiz biliyoruz. Onun için Fahrettin Paşa’nın mücadelesi dün insanlık adına verilen bir mücadeleydi. Bugün de Orta Doğu’da, Afrika’da ve Asya’da bütün bu emperyalist projelere dur demekte öncülük yapmakta milletimizin vazifesidir” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise konuşmasında, “Sur dışında keşfedilen bu en büyük mozaiğin ve diğer buluntuların İstanbul tarihinin yeni tanıkları olarak Zeytinburnu Mozaik Müzesi adı altında sergilemeye karar verdik. Ve yoğun bir tempo ile çalışmamızı tamamladık. İstanbul’a bir müze daha kazandıracağımız için heyecanlıyız. Müzemizin İstanbul’un kültür turizmi için yeni bir soluk olacağına inanıyoruz. Restorasyondan sonra kültür - sanat merkezi fonksiyonu yüklenen binanın zemin katındaki sanat galerisi bugüne kadar 12 sergiye ev sahipliği yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği bir sergiyle Kazlıçeşme Sanat adını alan bu bina her yıl 3 büyük sergiye ev sahipliği yapıyor. Bugün de Osmanlı’nın son döneminde Medine’yi canı pahasına savunmuş, Cumhuriyetin ilk döneminde de devlet hizmetine devam etmiş, unutulmaz bir şahsiyeti, Medine Müdafii Fahreddin Paşa’yı anlatan bir sergiyi açacağız” dedi.