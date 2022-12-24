Zeytinburnu'nda '2. Kent Çalışmaları' ödül töreni düzenlendi

Zeytinburnu Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Kent Çalışmaları” yarışması ödül töreni düzenlendi. Kente yönelik bilgi üretmeyi, akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya 160 eser başvuruda bulunurken, Mimarlık, şehir bölge planlama, coğrafya, sosyoloji, sağlık, ekonomi gibi farklı bilim dallarında yayımlanmış bilimsel çalışmaların desteklenmesinin amaçlandığı projede 3 kategoride ödüller verildi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen “Kent Çalışmaları” yarışmasının ödül töreni dün akşam Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı.

Yerel yönetimlerin akademi ile yaptığı ilk işbirliği olmasıyla ön plana çıkan projede, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortak bir çalışma yürütüldü. Kente yönelik bilgi üretmeyi, akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya 160 eser başvuruda bulundu. Mimarlık, şehir bölge planlama, coğrafya, sosyoloji, sağlık, ekonomi gibi farklı bilim dallarında yayımlanmış bilimsel çalışmaların desteklenmesinin amaçlandığı projede 3 kategoride ödüller verildi. Makale kategorisinde Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Aykaç, doktora tezi kategorisinde Dr. Cemile Feyzan Şimşek ve jüri özel ödülü kategorisinde Prof. Dr. Önder Küçükerman’a ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Biz yerel yönetimler olarak böylesi her gün onlarca kararı kente dair onlarca karar veriyoruz bütün belediyeler veriyor. Böyle bir ödül tasarımıyla belediyelerle yerel yönetimlerle Akademya üniversite teori arasında bir ilişki bir irtibat kurabilir miyiz, bir etkileşim ortaya çıkabilir mi? Bu anlamda destek verilebilecek kitap makale doktorayı nasıl ödüllendirebiliriz böyle bir çerçeveyi nasıl geliştirebiliriz diye geçen yıl İsmail hocamıza müracaat ettik sağ olsun çok güzel bir ödül tasarım ortaya çıktı. İkinci yılın ödül törenindeyiz biz çok memnunuz böyle bir ödüle evsahipliği yapmaktan ama bu ödülün asıl gücü İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesi Sosyoloji bölümü ile işbirliği yapmış olması çünkü İsmail hoca başından itibaren iyi kurgulanmış bir ödül sistemi ile en başta sekreteryayla daha sonra düzenleme kuruluyla hakem heyetiyle kısa kararla ve en sonunda seçici kurula iletilecek bir ödül tasarımıyla geçen yıl ilkinin ödüllerini vermiştik bu yıl ikincisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreninde katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Kent Çalışmaları ödül töreninde başarılı olmuş, ödül almaya hak kazanmış bütün mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar dilerim. Bu güzel ödül töreninin ortaya çıkmasında katkısı bulunan bütün hocalarımı teker teker kutlarım. Bundan sonra da ödül törenlerinin devamını sayın Belediye Başkanımızdan bekleyerek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ise “Sadece kent çalışmaları ve bu çalışmalar, bu program bu düzenleme vesilesiyle kazanılan eserler sebebiyle değil yerel yönetimlerle, akademyanın nasıl iş birliği yapabileceğini, bu iş birliğinden nasıl bir sinerji, bereket zuhur edeceğini bilfiil gösterdiği için çok teşekkür ederim. İnşallah, bu ve bunun gibi gerçekleştirdiği pek çok kültürel faaliyet Zeytinburnu Belediyesinin bugüne kadar ki gerçekleştirdiği sergiler, konferanslar, çalıştaylar, sempozyumlar diğer belediyelerimize de diğer yerel yönetimlerimize de örnek olur. Nitekim oluyor da ben bunun izlerini zaman zaman muhtelif etkinliklerde, Anadolu’da görüyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum. 160 eser müracaat etmiş. Bu da çok sevindirici. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha sık da bereketlenerek sürecektir bu ödül merasimleri” şeklinde konuştu.