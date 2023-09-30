Zeytinburnu'nda '5. RTÜK Yerel Medya Buluşması' programı düzenlendi

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki 100’ü aşkın radyo ve televizyon yayıncısı RTÜK’ün ev sahipliğinde istişare toplantısı için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Katılım sağlayan yayıncılar burada RTÜK’ten talep ve beklentilerini dile getirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu geçtiğimiz Mart ayında başlattığı “Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmaları” zincirini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Konya, Sakarya, İzmir ve Gaziantep’te 48 ilin yayıncılarıyla çalışma toplantısı düzenleyen RTÜK, 5. toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirdi. Etkinlik, Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Marmara ve Trakya Bölgesi’nde yer alan 5 farklı ilden katılım sağlayan 100’ün üzerindeki yayıncı, istişare toplantısında RTÜK’ten talep ve beklentilerini dile getirdi. Yerel, görsel ve işitsel medya kuruluşlarını destekleyen RTÜK çalışma toplantısında Üst Kurul yöneticilerini yayıncılarla yüz yüze getirerek sorunların ilk elden çözümünü hedefledi.

Toplantıya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve yayıncılar katılım gösterdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Üst Kurul Daire Başkanları görev alanlarına giren konularda sunumlar yaptı.

"Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamından daha fazla radyo ve televizyonumuz var"

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Radyo Televizyon Üst Kurulu geleneksel yayın yapan büyük televizyon ve radyoları ve son dönemde de internet tabanlı alt yapısı oluşan platformların denetimini yapar diye düşünülüyor. Aksine çok büyük oranda işimizin büyük kısmı da yerel radyolar, televizyonlar ve yayıncı kuruluşlarımızın denetim ve düzenleme faaliyetlerini yapar. Biz yerel radyoların, yayıncılarımızın ve televizyonlarımızın çoğalmasından mutlu oluyoruz. Ben ayda bir veya 15 günde bir zaman zamanda haftada bir Radyo Televizyon Üst Kurulu toplantısına girmeden önce sayıları alırım. Sayılardaki düşüş bizleri üzer. Mutsuz eder. Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamından daha fazla radyo ve televizyonumuz var. Biz bununla gurur duyarız" dedi.

“Bu toplantılardan çok kıymetli sonuçlar çıkacaktır”

5. RTÜK Yerel Medya Buluşması’na ev sahipliği yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bir kurumun bölge bölge paydaşlarıyla bir araya gelip sorunlarını karşılıklı müzakere etmesi, önerilerini ve şikayetlerini dinlemesi, varsa cevaplarını vermesi veya bunları raporlamasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir dönemde de birlikte müsteşarlık yaptığımız için biliyorum. Bunu pek başaramıyoruz. O bakımdan 5.’sini düzenledikleri için bir yerel yönetici olarak tebrik ediyorum. Bu toplantılardan çok kıymetli sonuçlar çıkacaktır. Daha öncekilerden de çıkmıştır" ifadelerini kullandı.