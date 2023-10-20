Zeytinburnu'nda 'Bu 100'de Biz Varız' kampanyası başlatıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle başlatılan “Bu 100’de Biz Varız” kampanyası çerçevesinde ilçedeki Millet Bahçesi’ne konulan kaideye ilk imzayı attı. Başkan Arısoy, tüm vatandaşları kaideye imza atmaya davet etti.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle “Bu 100’de Biz Varız” kampanyası başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde ilçede yaşayanlar Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde bulunan kaideye imza atmaya ve kampanya katılmaya davet edildi. İlk imzayı da Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy attı. Burada bir konuşma yapan Arısoy, “Bugün 20 Ekim 2023. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Zeytinburnu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Ekim ayı başında bütün Zeytinburnu’muzun açık hava alalarını 100’üncü yıl teması ile donattık. Yine halkla ilişkiler ekibimiz 1 Ekim’den itibaren yaptığı bütün ev ziyaretlerinde evlerinden camlarından asılabilecek Türk Bayrağı dağıttı. Bu dağıtımı önümüzdeki hafta evlere ve işyerlerine yoğun olarak devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi Zeytinburnu’muzda 100’üncü yılı hatırlatması 100 çınar diktik. İlk çınarı kaymakamlığımızın önünde sembolik olarak diktik. Arkadaşlarımız Zeytinburnu’nun uygun yerlerine ‘100’üncü yıla 100 çınar’ sloganıyla çınarları diktiler. Yine Zeytinburnu Belediyemizin imkanlarıyla bir tanıtım filmi inşallah bu hafta sonu sosyal medyadan hemşerilerimize ulaşacak. 100’üncü yıla tanıklık olmak hepimiz için çok kıymetli bir iş. Ömrümüzün önemli yıldönümlerinden bir tanesi. İstiyoruz ki büyük Zeytinburnu ailesi bu 100’üncü yılın tanıklığını coşkuyla yaşasın. Bildiğiniz gibi Filistin’deki vahşet dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet konseri iptal edildi. Onun yerine Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’mizde bir programla 100’üncü yılı yad edeceğiz. Bu arkamda gördüğünüz imza anıtı da Zeytinburnu’ndaki hemşerilerimizin bu 100’üncü yıl duygusuna, coşkusuna ortak olmak üzere imza atmaları için hazırladığımız bir anıt. Bu imza anıtı 31.12.2023 yılına kadar devam edecek. Ve doldukça silinecek. Hemşerilerimiz buradan kendi imzalarını atarak 100’üncü yıl hatırası elde etmiş olacaklar. İnşallah cumhuriyetimiz kıyamete kadar edebiyen bu topraklarda var olacak. Al bayrak bu topraklarda dalgalandığı sürece devletimiz, cumhuriyetimiz var olacak. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimize vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Hepimiz Türkiye Yüzyılında Türkiye’mizi daha da ileri taşımak üzere el birliği ile çalışıyoruz. Tekrar cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hepimiz için kutlu olsun. İlelebet payidar olsun inşallah” şeklinde konuştu.