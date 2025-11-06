Zeytinburnu'nda 'Organ Bağışı Haftası' etkinliği

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programda farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Fatma Süslügil İlköğretim Okulu’nda program gerçekleştirildi. Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle devam etti. Ardından vücudun her bir organının görsellerinin yer aldığı pankartlarla alana gelen minikler, organ bağışında farkındalığa dikkat çekti. Törende yapılan konuşmalarda organ bağışı konusunda bilincin önemi ifade edildi.