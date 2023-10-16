Zeytinburnu'nda 'Sağlık Elde Başlar Projesi' 7 yaşında

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ‘Dünya El Yıkama Günü’ çerçevesinde hayata geçirilen ‘Sağlık Elde Başlar Projesi’nin 7’nci yılında da bilinçlendirme çalışmalarına devam ediliyor. Zeytinburnu bölgesindeki 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşması hedeflenen proje çerçevesinde Şehit Ömer Cankatar İlkokulunda düzenlenen etkinlikte çocuklara doğru el yıkamanın önemi anlatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sağlık Elde Başlar Projesi"nin 7’nci yılında da çocuklara el ve tırnak temizliği, doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılması konusunda eğitimler veriliyor. ‘Dünya El Yıkama Günü’nde hayata geçirilen proje kapsamında, 5 binden fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Şehit Ömer Cankatar İlkokulunda düzenlenen ilk eğitime, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya katıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulanmaya başlanan projeyle, bu yıl Zeytinburnu’ndaki 14 okulda 5 binden fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

“Sağlıklı bir eğitim için elleri temiz tutuyoruz"

Çocukların el yıkama alışkanlığı edinmesinin onları birçok hastalıktan koruyacağını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “El yıkamak aynı zamanda bir alışkanlıktır. Bilim insanlarının ifade ettiği üzere hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor. Konusunda uzman doktorlarımız doğru şekilde el yıkamayla bu bulaşmanın önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade ediyor. Alışkanlık dediğimiz şey küçük yaşlarda başlar. Biz de ‘Dünya El Yıkama Günü’ sebebiyle Zeytinburnu’muzdaki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el yıkama seti hediye etmeye başladık. Aynı zamanda uzman doktorlarımız da çocuklarımıza ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini anlatıyor ve sınıfta birlikte uygulamasını yapıyorlar. Bu proje sayesinde çocuklarımız doğru el yıkama tekniklerini öğrenerek kendilerine ya da arkadaşlarına mikrop bulaştırma ihtimalini en düşük seviyede tutacak” dedi.