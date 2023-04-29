Zeytinburnu'nda 17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı başladı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kitap okuma yarışması sınavının 17’incisi gerçekleşti. Sınav hakkında bilgi veren Bilgi Evleri Sorumlusu Fatma Dal, kitap okuma yarışmasına geçen yıla göre katılımın fazla olduğunu söyledi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının bu yıl 17’incisi düzenlendi. Haluk Ündeğer İlkokulu ve Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen sınava ilkokul öğrencilerinden yetişkinlere toplam 7 bin 168 kişi katıldı.

“Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla kitapla buluşturmak”

Gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmak istendiğini söyleyen Bilgi Evleri Sorumlusu Fatma Dal, “Bu yıl sınavımıza başvuran sayısı oldukça fazla. 7 bin 168 yarışmacımız, bu yarışmaya başvuru yaptılar. Sabah erken saatte gelip, beklemeye başladılar. Çocuklar heyecanlı, bizde çok heyecanlıyız. Yarışmadaki amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla kitapla buluşturmak. Kitap okuma sevgisini arttırmak, kitaplarla olan yolculuğunu daha da büyütmek istiyoruz ulaşabildiğimiz herkese” dedi.

“Çalışmalarımız meyvelerini veriyor”

Bu çalışmanın meyvelerini verdiğini söyleyen Dal, “Geçen yıl yarışmamıza başvuran sayısı yaklaşık 5 bin 500 civarındaydı. Bu yıl ciddi bir katılım söz konusu, daha yüksek bir katılım söz konusu. Bu yıl 7 bin 168 başvuru yapıldı. Buradan da anlıyoruz ki çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Bu sayede daha fazla insana ulaşıyoruz, daha fazla kitap okutuyoruz. İnsanlara daha fazla sayıda, kitapların dünyası ile tanıştırmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

5 kitap üzerinden yapılan sınavda 4 ve 5. Sınıflar, 6, 7 ve 8. sınıflar, lise öğrencileri, dördüncü ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler bulunuyor. Her grup için belirlenen 5 kitap üzerinden çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak sınavda; katılımcılar 100 adet soru cevaplayacak. Sınav sonucunda katılımcılara kategorilerine göre toplam 164 bin TL para ödülü dağıtılacak.