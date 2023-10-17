Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde korkutan yangın

İstanbul Zeytinburnu’nda hurda araçların parçalandığı bir iş yerinde demir kesme işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın çıktı. İşyerini saran yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da can kaybının olmadığı olay maddi hasara neden oldu.

Yangın, Maltepe Mahallesi’ndeki bir sanayi sitesinde 2 katlı hurda araç dükkanında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, taşınmak için hazırlık yapan iş yeri çalışanları, dükkanda bulunan bir hurda araç üzerinde demir kesme işlemi yapıyordu. Demir kesme işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlardan dolayı işyerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede iki katlı iş yerini tamamen sardı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yaşananları anlatan esnaf Atilla Demir, “Demirleri kesiyorlardı, keserken oksijen tüpünden yangın çıktı. Dumandan ve yangından etkilenen yok ama alevler çok yükseldi. Hasarın ne boyutta olduğunu bilmiyorum. İçerisi boştu, demirleri kesip, taşınacaktı. Yangın döşemelerin alev almasıyla başlamış” dedi.