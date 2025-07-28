Zeytinburnu'nda atölye alevlere teslim oldu

Zeytinburnu’nda 3 katlı boya imalathanesi ve demir kaplama atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı atölyedeki yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gürün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yer alan 3 katlı boya imalathanesi ve demir kaplama atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın atölyenin çatı katını tamamen sardı, duman sokak boyunca yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler tamamen kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölye yangın sebebiyle hasar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.