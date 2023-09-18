Zeytinburnu'nda bal toplama hasadı yapıldı

Zeytinburnu’nda bal toplama döneminin gelmesiyle beraber Tıbbi Bitkiler Bahçesinde bulunan kovanlardan bal hasadı yapıldı.

Zeytinburnu Belediyesine ait 14 dönümlük alana kurulu ve 700’e yakın bitki türüne sahip Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde bal hasadı dönemi başladı. Tıbbi Bitkiler Bahçesi içerisine yerleştirilmiş olan kovanlarda arılar, tıbbi değeri olan bitkilerin hem üremesine yardımcı oluyor hem de tıbbi değeri yüksek ballarıyla insanlara şifa oluyorlar. Şehrin içerisinde saklı cennet olarak yer alan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinde Ağustos ve Eylül ayında yapılan hasatta 150 kilograma yakın bal elde edildi.

Zeytinburnu Belediyesine ait Tıbbi Bitkiler Bahçesinde arılarla ilgilenen Adnan Bora, “Tıbbi bitkiler bahçesi 2005 yılında kurulmuş bir bahçedir. Bahçemizde 700’e yakın bitki çeşidimiz bulunmaktadır. Bitkilerin tozlaşması için ve döllenmeleri için arılara ihtiyaç olduğundan bahçemizde yaklaşık 20 kovan civarında bir arımız vardır. Burada tamamen doğal yöntemlerle hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanmadan, şeker vesaire diğer besleyici ürünler kullanmadan arılarımıza bakıyoruz. Nektar akım zamanı nisan ayında başlayıp haziran ayının sonuna kadar sürüyor. Burada 700’e yakın çeşit bitki olduğundan ötürü nektar akımı diğer bölgelere göre daha uzun oluyor. Bal verimi de buna dayalı olarak daha yüksek oluyor. Ballarımıza analizi yaptırdık. Ballarımızı herhangi bir işte şehir içinde olduğundan ötürü kalıntı, kimyasal, herhangi bir şey yok. Prolin değerlerimiz de 800 yüz civarında. Kaliteli, güzel bir bal oluyor. Bal hasatlarımızı, ağustos ayının sonunda yapıyoruz. Daha sonrasında işte süzüp kavanozladıktan sonra da bahçemizde satışa sunuyoruz. Süzme balı olarak yaklaşık 150 kavanoz civarında yani 150 kilo civarında bir balımız çıkmıştır. Tıbbi Bitkiler bahçemizde atölye çalışmaları, seminerler, kurslar düzenlenmekte. Bunların dışında arıcılık atölyemiz de var. İsteyen katılımcılarımız web sayfamızdan takip ederek atölyemizin düzenlendiği dönemlerde katılabilirler atölyelerimize“ dedi.