Zeytinburnu'nda başarılı öğrencilere ücretsiz yaz tatili

'Başarılı Öğrencilerimize Tatil Bizden' sloganıyla seslenen Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, ilçede eğitim veren liselerin 2022-2023 yılı eğitim döneminde başarılı olmuş öğrencilerini, Çanakkale Doğa ve Tarih kampında 6 gün boyunca rüya gibi bir tatille ücretsiz olarak ağırlıyor.

Zeytinburnu'nda başarılı öğrencilere ücretsiz yaz tatili
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sina pırlanta
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4d
4d

“Başarılı Öğrencilerimize Tatil Bizden” sloganıyla seslenen Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, ilçede eğitim veren liselerin 2022-2023 yılı eğitim döneminde başarılı olmuş öğrencilerini, Çanakkale Doğa ve Tarih kampında 6 gün boyunca rüya gibi bir tatille ücretsiz olarak ağırlıyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki liselerde 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılında başarılı olan öğrencilerini Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırlıyor. Geziye 3 Temmuz ve 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında kafileler halinde gidecek öğrencileri, 6 günlük rüya gibi bir yaz tatili bekliyor. Kampa katılım için başvuruların zeygem.org.tr adresinden kabul edildiği tatil etkinliğine; Zeytinburnu sınırları içerisindeki okullarda eğitim alan ve Zeytinburnu’nda ikamet eden lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri kabul ediliyor. 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca tüm derslerden başarılı olan ve yıl sonu not ortalaması 60 puanın üzerindeki tüm öğrenciler tatil için başvuru yapabiliyor.