Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 3 gençten biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 gencin hastanedeki tedavileri devam ederken, kavgada yaralanan gençlerin yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan A.D. (27), M.Ç. (20) ve F.B. (20) bıçaklanarak yaralandı. 3 gencin bıçaklandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.D. isimli genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı gençlere yaptığı ilk müdahaleyi anlattı

Emirhan Alataş isimli vatandaş, "Dün burada bir olay yaşadık. İki tane genç arkadaşımız, yukarıdaki mahallede kavga yaşamış. Sonra bıçaklanıp yaralı bir şekilde buraya gelmiş. Biz ilk başta ne olduğunu anlayamadık. Yakınlaşıp baktık. Kan gördük, ilk olarak dükkanın içine girip havlu getirdim, o şekil baskı yaptık. Bir tanesinin durumu bayağı kötüydü" dedi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 gencin bıçaklandıktan sonra yere düştüğü anlar yer alıyor. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.