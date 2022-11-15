Zeytinburnu'nda bir eve uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Zeytinburnu’nda bir adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanarak suçların önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde bulunan bir ikamette narkotik madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda ikamette bulunan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 7 parça halinde 615 gram kokain, 200 adet uyuşturucu hap, 7 gram mariuhana maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 2 adet cep telefonu ve 31 bin 780 Türk Lirası ele geçirildi. Gözaltına şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden U.D. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.D. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.