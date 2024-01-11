Zeytinburnu'nda camiler gül suyuyla yıkandı

Zeytinburnu Belediyesi ilçede bulunan 82 cami ve mescidi, Regaip Kandili dolayısıyla temizleyerek gül suyuyla yıkadı. Temizliği gerçekleştirilen camiler vatandaşlar için hazırlandı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçede bulunan 82 cami ve mescit, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla gül suyuyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerin hem içinin hem de avlularının temizliği gerçekleştirildi. Gül suyuyla yıkanan camiler vatandaşlar için hazırlandı.

“Kandil geceleri gül suyu sıkılmaktadır”

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan İzzet Karakaya, “Zeytinburnu’nda bulunan 82 cami ve mescit bulunmaktadır. Cami ve mescitlerimiz yaz aylarında rutin olarak yıkanıp temizliği yapılmaktadır. Kandil geceleri gül suyu sıkılmaktadır” dedi.