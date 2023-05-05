Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne vatandaşlardan yoğun ilgi

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ömer Fuat Günday, Zeytinburnu’nda düzenlenen sevgi yürüyüşüne katılarak vatandaşlara karanfil dağıttı. Sevgi yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala milletvekili adayları sahadaki çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ömer Fuat Günday, Zeytinburnu’nda sevgi yürüyüşüne katılarak vatandaşlara karanfil dağıttı. Sümer Mahallesi’nde gerçekleşen yürüyüşe AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, parti mensupları ve vatandaşlar da katıldı. Yürüyüşün gerçekleştirildiği sırada evlerinin balkonlarından desteklerini gösteren vatandaşların coşkusu ortaya güzel görüntüler çıkardı.

“Fevkalade sevgi gösterileri ile karşılaşıyoruz”

Saha çalışmaları çerçevesinde fevkalade sevgi gösterileri ile karşılaştıklarını belirten AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ömer Fuat Günday, “20 günü aşkındır ilçe ilçe, semt semt dolaşıyoruz. Bugün de Zeytinburnu ilçemizdeyiz. Gördüğümüz manzara şu, bugün yine sevgi yürüyüşünde göreceğiz, vatandaşımız çok büyük bir teveccühü var ve bu teveccühü giderek katlanıyor. Şurada 9 günlük bir zamanımız kaldı. Bu zamanda bu teveccühün doruk noktaya çıkacağına inancım tamdır. Milletimizin ferasetine ve vefasına inanıyoruz. Bunu her gittiğimiz yerde görüyoruz. Fevkalade sevgi gösterisiyle karşılaşıyoruz. Bu münasebetle aziz milletimize her zaman şükran duyuyoruz” dedi.

“İzmir ve Ankara mitingleri muhteşem oldu elbette İstanbul mitingimiz daha muhteşem olacak”

İstanbul mitingine de değinen Günday, “7 Mayıs’ta büyük İstanbul mitingimiz var. Biz de ilçelerimizde, teşkilatlarımız harıl harıl çalışıyor. Bütün üyelerimizi seçmenlerimizi bizzat aramak suretiyle büyük İstanbul mitingine davet edeceğiz. İzmir ve Ankara mitingleri muhteşem oldu. Elbette İstanbul mitingimiz daha muhteşem olacak, daha büyük olacak, 14 Mayıs zaferimizin işaret fişeğini vermiş olacağız” şeklinde konuştu.