Zeytinburnu'nda güne sıcak çorba ikramı ile başlıyorlar

Her sabah 07.00-09.00 saatleri arasında ilçenin ana ulaşım arterlerinde konumlanan Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı, günde bin 200 kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Her sabah Zeytinburnu Belediyesi Aşevi’nde taze taze pişen sıcak çorba, işe yetişmeye çalışan vatandaşlara yolluk olarak ikram ediliyor. Günde bin 200 kişiyi sıcak çorba ile buluşturan Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı, her gün ilçenin farklı bir ulaşım noktasında konumlanarak sabahın erken saatlerinde işe, okula yetişmeye çalışan vatandaşların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Sabah saat 07.00 - 09.00 arasında servis yapan Mobil İkram Aracı; Cevizlibağ Tramvay ve Zeytinburnu Metro Durağı, Kazlıçeşme ve Zeytinburnu Marmaray istasyonlarında sıcak çorba dağıtımı yapıyor. Geçen yıl 58 bin kap çorba ikramında bulunan Zeytinburnu Belediyesi, bu sene 90 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.