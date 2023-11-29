Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde karaya oturan gemi Kıyı Emniyetine bağlı ekipler ve geminin ait olduğu şirketin görevlileri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Açıkta bekletilen geminin daha sonra Tuzla’ya gideceği öğrenildi.

İstanbul’da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden olmuştu. İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde mahsur kalan 11 mürettebat karadan insan tahlisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtarılmıştı. Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğindeki gemi için çalışma başlatılmıştı. Başlatılan çalışmalarda gemiye çıkan Kıyı Emniyetine bağlı ekiplerle, geminin ait olduğu şirketin görevlileri dümeni kontrollü bir şekilde halatlar yardımıyla Kıyı Emniyetine bağlı römorkörlere bağlandı. Halatlar ile bağlanan gemi yapılan yarım saatlik çalışmaların ardından kurtarılarak açığa alındı. Açıkta bekletilen ‘Kadriye Ana’ isimli gemi daha sonra Tuzla’da bulunan tersaneye gideceği öğrenildi.