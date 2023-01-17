Zeytinburnu'nda karneyi alan yaşadı

Zeytinburnu Belediyesi miniklerin karne sevincine ortak oluyor. Karneyi alan öğrenciler sömestr tatili boyunca; Bilgi Evleri, İzci Evi, Bilim Zeytinburnu, Buz Adası, Çanakkale Kış Gençlik Kampı ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle eğlenceye doyacak.

Zeytinburnu Belediyesi karnesini alan tüm öğrencileri dev “Karne Festivali”ne davet ediyor. Zeytinburnu Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik hizmet veren tüm birimlerinde her öğrenci için farklı bir etkinlik var. Sömestr tatili boyunca çocuklar Bilgi Evleri’nin düzenlediği kulüp ve gezilere, Zeytinburnu İzci Evi’ndeki aktivitelere ve Bilim Zeytinburnu’ndaki atölyelere katılabilirken, Kaz Dağları’nın eteğinde yer alan Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda harika bir kış tatili geçirebilecekler. Öğrenciler Buz Adası’nda buz pistinin tozunu attırırken yarıyılın stresini ise 12 gün boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek olan Karne Festivali’nde atacaklar.

12 gün boyunca doyasıya eğlence

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Karne Festivali, 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak. 12 gün boyunca sürecek Karne Festivali’nde çocuklar; tiyatro, sinema, sosis balon, yüz boyama, animatör maskot, karikatür, akrobasi-cambaz şovu, illüzyon, vantrolog, bubble şov, jonglör, balon katlama ve sevimli kukla gösterimleri gibi etkinliklerle sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkaracaklar.