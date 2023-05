Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Mega Gardenpark Zeytinburnu Projesi’nin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla devam ediyor. Bu çerçevesinde yeni bir projenin daha temelleri atıldı. Mega Gardenpark Zeytinburnu Projesi’nin temel atma törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı.

"Kentsel dönüşümü hızlandırmanın birinci şartı komşularımızın uzlaşması"

Dertlerinin ve muratlarının bir ailenin daha başını güvenli evlerde yastığa koyması olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Beştelsiz, Telsiz, Arnavut Mahallesi ve Rezerv Konutlarda Bakanlığımızla birlikte çalıştık. 20 yıldır çözülemeyen İETT Blokları ve Seyitnizam İşçi Blokları’nda bütün pürüzleri ortadan kaldırdık, dönüşümün önünü açtık. Bugün itibarıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın doğrudan ve dolaylı desteğiyle, 2 bin 394 konutu dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Bir de müstakil, bina ve daire bazlı dönüşümler var elbette. Kentsel Dönüşüm İmar Plan Notlarımızın getirdiği teşvikler sayesinde; Kasım 2021 - Nisan 2023 arasında 3 bin 436 bağımsız bölüm yenilendi. Gece gündüz çalışıyoruz. Bir ailemiz daha güvenli evine kavuşsun, bir ailemiz daha gece huzurla koysun başını yastığa. Derdimiz, muradımız, her sabah güne başlarken kurduğumuz hayal bu. Bir ilçe belediyesinin görev ve sorumluluklarının çok ötesine geçmiş durumdayız. Ancak biz ne kadar çalışırsak çalışalım, ne yaparsak yapalım. Kentsel dönüşümü hızlandırmanın birinci şartı komşularımızın uzlaşması. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ’Dönüşümde Yarısı Bizden’ kampanyası daha önce hayal bile edilemeyecek büyük bir adım. Kentsel Dönüşüm İmar Plan Notlarımız ve Yarısı Bizden Kampanyasının getirdiği avantajları kullanmamız lazım. Bu iki uygulamayla dönüşümün maliyeti, finansmanı çok daha kolay hale geldi. Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezimize gelerek bilgi alın, birlikte bir yol bulalım değerli hemşerilerim. Biz üzerimize düşeni, elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

‘Bütün komşularımızdan ricam bir an evvel ikinci etaba başlamak için uzlaşma görüşmelerinin mutabakatla uzlaşmayla, sonuçlandırılmasıdır’

Projenin ikinci etabına başlanmak istediğini ve yüklenicinin hazır olduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Önemli bir iki meseleye daha değineceğim. Bunların ilki kira yardımı meselesi. Riskli yapılarda oturan 94 hak sahibi komşumuza Bakanlık tarafından 18 ay kira yardımı yapılmıştı. 2021 yılında bu 94 hemşerimize kira yardım sürelerinin 48 aya uzatılacağı müjdesini verdik ve yerine getirdik. Başvurusu bulunup o zamanki şartlara uymadığı için kira yardımı alamayan 52 komşumuza da kira yardımı verilmesini sağladık. Bugün itibarıyla 146 malik kira yardımı alıyor. Kira yardımı alamayan malikler için Bakanlığımızla görüşmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Bahs etmek istediğim diğer konu ise projenin 2. Etabı. Projeler hazır, müteahhit hazır. Ruhsat aşamasına gelindi. Uzlaşma görüşmelerinin başladığını ve nerede tıkandığını hepimiz biliyoruz. Birinci etapla ilgili, daha doğrusu aslında başından itibaren buradaki sürecin tıkanmasına sebep olan ve bizim çözdüğümüz, koyduğumuz hakkaniyetli, adaletli, şeffaf herkese açık. Herkese açık. Bugün imzalayalım. Yarın ruhsatını verelim değerli komşularım. Bu kadar açık söylüyorum. Yüklenici hazır. Siz de hazırsanız bir an evvel ikinci etaba da başlamak istiyoruz. Bir an evvel. Teklif çok açık. Diğer komşularınız ne ikinci etapta da aynı şartlarda bugün uzlaşmanın önü açık. Bir an evvel bir an evvel ikinci etabın da temelini atmak istiyoruz. İkinci etaba da başlamak istiyoruz, istiyorum. Biz verdiğimiz sözün gereği olarak sonuna kadar Burada daire tescilleri gerçekleşene kadar sanki kentsel dönüşümü biz yürütüyormuşuz gibi bu projeyi takip etmeye devam edeceğiz. Bütün komşularımızdan ricam bir an evvel ikinci etaba başlamak için uzlaşma görüşmelerinin mutabakatla uzlaşmayla, sonuçlandırılmasıdır. Bu temel atma töreninin bunu hızlandıracağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.