Zeytinburnu'nda korkutan yangın

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde elektrik elektronik mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Zeytinburnu ilçesi Mevlana Caddesi’nde bulunan elektrik elektronik mağazasının zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.