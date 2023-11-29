Zeytinburnu'nda lodos nedeniyle karaya oturan gemi dron ile görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve 11 mürettebatı kurtarılan gemi havadan görüntülendi.
Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve 11 mürettebatı kurtarılan gemi havadan görüntülendi.
İstanbul’da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu. İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde mahsur kalan 11 mürettebat karadan insan tahlisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtarılmıştı. Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde ki gemi havadan görüntülendi. Gemidede yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunuyor.
Görüntülerde geminin şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalar arasında sallandığı görülüyor.