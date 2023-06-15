Zeytinburnu'nda Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması düzenlendi

Zeytinburnu Belediyesi 24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde yemek yarışması düzenlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada birinciye tam altın verildi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 24 yıldır düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Soner Sarıkabadayı konseri ile başlayan festivalde Anadolu lezzetlerine yönelik yarışma düzenlendi. Yarışmaya ağırlıklı olarak Zeytinburnu’nda oturan vatandaşlar katılırken çevre illerden katılanlar da oldu. 200 yarışmacı evlerinde yaptıkları lezzetleri jüriye sundu. 4 kişilik aşçıdan oluşan jüri üyeleri yemekleri tek tek tadarak puan verdi. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Yarışmada birinci olan Rahime Dinçer’e tam altın, ikinci olan yarışmacı Fatma Gene’ye yarım altın, üçüncü olan yarışmacı Zübeyde Esen’e ise çeyrek altın verildi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ise kahve fincan seti hediye edildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalimizin 24 üncüsünü yapıyoruz. Festivalin ilham kaynağı Merkezefendi adından da anlaşılacağı üzere Merkezefendi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Manisa’da 41 çeşit baharattan şifa üretmiş. O günden beri Manisa’da dağıtılıyor. Festivalimizin bu gecesinde yöresel yemek yarışmamız var. Maksadımız fastfooda karşı bu Anadolu kültürünü yaygınlaştırmak teşvik etmek. 200’ü aşkın hemşehrimiz emek yaptılar. Jüri üyelerimiz ünlü ustalardan. İnanılmaz mutfak zenginliğimiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.