Zeytinburnu'nda tramvaya taş atıldı: Camı kırılan tramvay servis dışına alındı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taş atılarak camı kırıldı. Tramvay servis dışına alınırken olayda yaralanan olmadı.

Zeytinburnu'nda tramvaya taş atıldı: Camı kırılan tramvay servis dışına alındı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Zeytinburnu’nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taş atılarak camı kırıldı. Tramvay servis dışına alınırken olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 19.30 sıralarında T1 Kabataş - Bağcılar arasında sefer yapan tramvayda meydana geldi. Tramvay Bağcılar istikametine gideceği esnada Seyitnizam - Akşemsettin durağına gelmeden önce kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taş atılarak camı kırıldı. Atılan taş tramvayın içine düşerken yolcular indirilerek başka araca alındı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekilirken olayda yaralanan olmadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman