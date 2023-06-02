Zeytinburnu'nda yaz çocuklar için eğlence ve müzikle dolu geçecek

Zeytinburnu Belediyesinin ilçedeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde başlattığı ‘Hoş Geldin Yaz’ etkinliklerinin ilki, Yeşiltepe ve Nuripaşa Mahallesi’nde düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği ‘Hoş geldin Yaz’ programları, 1 Haziran itibarıyla Nuripaşa İlkokulunda başladı. Eğlence ve müziğin ön planda olduğu etkinliğin ilk buluşması Yeşiltepe ve Nuripaşa Mahallesi sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Nuripaşa İlkokulu Bahçesi’nde gerçekleşen etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katılarak eğlenceye ortak oldu. Canlı müzik, eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra çeşitli hediyeler de çocuklar için hazırlanan sürprizler arasında yer aldı. 45 gün boyunca devam edecek ‘Hoş geldin Yaz’ etkinlikleri ise 8 Haziran Yenidoğan ve Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp İlkokulu, 15 Haziran Seyyitnizam ve Merkezefendi Mahallesi Haluk Ündeğer İlkokulu, 22 Haziran Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi Celalettin Gözüsulu İlkokulu, 6 Temmuz Sümer ve Yeşiltepe Kâzımözalp İlkokulu, 13 Temmuz Çırpıcı ve Veliefendi Mahallesi Veliefendi İlkokulu şeklinde olacak.