Zeytinburnu temalı fotoğraf yarışması için başvuralar başladı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Serbest ve Foto Öykü olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek yarışmaya Zeytinburnu temalı fotoğraflarla katılım sağlanabiliyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ‘Fotoğraf Yarışması’ bu yıl 13’üncü kez düzenleniyor. Yaklaşık 320 bin TL’lik para ödülünün dağıtılacağı ’13. Fotoğraf Yarışması’nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışma, ‘Serbest’ ve ‘Foto Öykü’ olmak üzere iki farklı kategoriden oluşuyor. Serbest kategoride birinci olan esere 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilirken, 1 esere 8 bin TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 4 bin TL’lik mansiyon ödülü ve 30 esere de 2 bin TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü Kategorisinde ise; birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL para ödülünün yanı sıra 1 esere 10 bin TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 8 bin TL’lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 3 bin TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü verilecek.

Her kategoride ‘Zeytinburnu’ temalı fotoğraflar yarışacak

Yarışma sayısal (dijital) kategoride olmak üzere; Serbest (renkli veya siyah beyaz), Foto Öykü (renkli veya siyah beyaz) olarak iki bölümlü olarak yapılacak. Renkli ve/veya siyah - beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Yarışmaya her fotoğrafçı Serbest bölümde en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabiliyor.

Foto Öykü bölümünde ise Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8, en fazla 12 adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf olmak kaydıyla en fazla 4 öykü ile katılabiliniyor.

Katılımlar 17 Kasım’a kadar devam edecek

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 13. Fotoğraf yarışmasının seçici kurulunda ise; Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Editörü Murat Gür, Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar ve Süleyman Gündüz yer alıyor. 17 Kasım 2023 tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.turkiyefotografvakfi.org adresinden veya [email protected] mail adresinden bilgi alabiliyorlar.