Zeytini, tasarımlarıyla mücevhere dönüştürdü

FestOlive Edremit etkinlikleri dahilinde Edremit’te düzenlenen "Ölmez Ağacın Peşinde: Miras" mücevher sergisi, zeytinin binlerce yıllık kültürel ve sembolik yolculuğunu sanatın diliyle anlatıyor. Sanatçı Funda Erdem tarafından tasarlanan takılardan oluşan sergi, zeytinin tarih boyunca taşıdığı anlamı mücevher sanatına dönüştürerek ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Sanatçı Funda Erdem sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kez Kaz Dağları’nı mücevherle anlatmak istedik. Anadolu bizim vatanımız, çok özel bir coğrafya ve Kaz Dağları bu toprakların kalbi. Kaz Dağları’nın süsü ise binlerce yıldır ayakta duran zeytin. Zeytin, barışın, umudun ve üretkenliğin sembolüdür. Bu nedenle mücevherlerimde onun yeşilini, siyahını, dalını, yaprağını kullanarak anlatmak istedim" dedi.

Erdem, "Ben mücevheri bir iletişim aracı olarak görüyorum. 20 yıllık Femseveni markam, kültürel mirası mücevherle nasıl tanıtabiliriz sorusu üzerine kuruldu. Gümüş, altın ve doğal taşlarla Anadolu’nun 12 bin yıllık serüvenini; Hitit’ten Göbeklitepe’ye, Troya’dan Bektaşi ve Mevlevi kültürüne kadar birçok unsuru yansıtan koleksiyonlarla anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Sergi, ziyaretçilerine "ölmez ağaç" olarak bilinen zeytinin kültürel miras değerini takılabilir sanat eserleri aracılığıyla deneyimleme fırsatı sunuyor.

Serginin açılışı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.