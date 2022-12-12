Zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor

Körfez’de kamuya ait alanlarda yetişen zeytinlerden elde edilen yağ ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki kamuya ait alanlarda ve parklarda yetişen zeytin ağaçlarının hasadına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde ilçe genelinde sokak, park ve belediyeye ait tarım arazilerindeki zeytinler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanıyor. Ekipler tarafından toplanan zeytinler işlenmesi sonrasında zeytinyağına dönüşecek. Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Toplanan zeytinlerin işlenmesi sonrasında elde ettiğimiz yağı sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yardım alan ailelere ulaştıracağız" denildi.