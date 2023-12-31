Zeytinlik arazileri yatırımcının yüzünü güldürecek

Gayrimenkul Danışmanı Harun Tavlı, 2024 yılının yatırım açısında arazi, özellikle de zeytinlik arazilerinin büyük kazanç sağlayacağını söyledi.

Gayrimenkulde 2023 yılının geride kaldığını ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Harun Tavlı, “2023 yılında gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 62’si arsa, ticarî ve arazi üzerinde oldu. Yüzde 38’lik bölümü de konut gibi alanlarda oldu. 2024 yılının da arsa, tarla ve arazi yılı olacağını düşünüyoruz. Konut kredilerinin faiz oranlarının artmasıyla talep, arsa ve araziye doğru yönlendi. Biz yatırımcılarımıza 2024 yılında özellikle arazi, arsa ve nitelikli zeytinlikler noktasında ciddi yatırımlar yapılması gerektiğini öneriyoruz. 2024 yılı için içinde bulunduğumuz sürecin kazandıracağı veriler olarak toprak alan kişilerin konut, araba ve farklı sektörlere göre çok daha fazla kazanacaktır. Tüm yatırımcıların arsa, arazi ve özellikle de nitelikli zeytinliklere yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bize göre 2024 ve 2025 yıllarının en önemli yatırımları vasıflı zeytinlikler olacak. Nitelikli zeytinlikler hem gelir noktasında yatırımcıya bir gelir kazandıracaktır. Hem de kendi zeytini ve zeytinyağını kendi bahçesinden temin edebilecektir” diye konuştu.

Konut ve araç sektörünün, borsanın ve farklı enstrümanların hiçbirinin arazi yatırımını 2024’te geride bırakacağını sanmadığını belirten Tavlı, “2024’te toprak yatırımını tercih edenler 2025’e çok büyük bir kazanç ile girecekler. 2023 yılında yüzde 38 konut satışı oldu. Bu konutların yüzde 6’sı kredi ile oldu yüzde 94’ü peşin satıldı. Yüzde 62’de tarla, arsa ve arazi satışı oldu. Arsa ve arazide yoğunlaştı. Son 5-6 yıldır gayrimenkul sektörü bu yıl arazide çok büyük bir ivme kazandı. Bu ivme giderek büyüyecek 2024 yılında yıldızlı beşini arazi, toprak yatırımı alacaktır. Konut kredi oranlarının bu şekilde olması önümüzdeki yılda devam ederse, toprak satışlarının yüzde 62’nin daha da üzerinde olacağını düşünüyoruz” dedi.