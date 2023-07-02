Zeytinyağlarını serin yerde saklayın

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte zeytinyağlarının serin yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaz sıcaklıkları ile zeytinyağlarının bozulma eğilimine girebileceğini ifade eden Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Havalar ısınmaya başladıktan sonra evdeki zeytinyağlarımızı mutlaka serin bir atmosfere almamız gerekiyor. Ağızlarının kapalı olması gerekiyor. Eğer bunları hasat ettikten sonra evlere getirdiysek veya üreticiden direkt aldıysak ve filtre yapmadıysak mutlaka içerisinde posa vardır. Mevcut kaplarımızı başka bir kaba alarak aktarma yapmamız lazım. Posadan arındırmamız lazım. Aksi takdirde posa kokusu zeytinyağımızın içinde koku yapar. Onun fermente olmasına neden olur. Bozulmasına sebebiyet verir” dedi.