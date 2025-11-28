Zincir Marketlerde Büyük Temizlik: Silivri Belediyesi 250 Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürüne El Koydu

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik kapsamlı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tüketici sağlığını tehdit eden tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yapılan kontrollerde, marketlerdeki ürün ve hizmet kalitesi detaylı şekilde mercek altına alındı.

Etiket, hijyen ve ruhsat denetimlerinde taviz yok

Saha ekipleri, denetimlerde etiket–kasa fiyat uyumsuzlukları, son kullanma tarihi geçmiş ya da yaklaşmış ürünler, hijyen koşulları, depo ve reyon düzeni ile işletme ruhsatlarına ilişkin mevzuat uygunluğunu tek tek kontrol etti. Mevzuata aykırı her durum için gerekli tutanaklar tutuldu.

250 ürüne el konuldu, tamamı imha edildi

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş toplam 250 ürün tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından el konulan ürünler, ilgili işlemler tamamlandıktan sonra halk sağlığını tehdit etmemesi için imha edildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere ise idari yaptırımlar uygulandı.

“Vatandaşın sağlığı kırmızı çizgimiz”

Silivri Belediyesi, gıda güvenliği ve tüketici haklarının korunmasını temel öncelik olarak gördüğünü vurgulayarak, ilçe genelinde periyodik ve habersiz denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Kurumsal açıklamada, “Silivri’de halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir unsura göz yumulmayacaktır” ifadelerine yer verildi.