Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı başlarken, en az 17 kilogramlık kıvırcık koç kurban paketi 3 bin 450 TL'den, en az 20 kilogramlık sakatat dahil büyükbaş kurbanlık hisse paketi ise, 3 bin 950 TL'den satışa sunuluyor.

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  • 16.06.2022 11:42
  • Güncelleme: 16.06.2022 11:57
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Kredi kartlarına taksit imkanı da sunuluyor. CarrefourSA, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yüzde 100 yerli besi küçükbaş ve büyükbaş koli olmak üzere müşterilerine iki farklı seçenek sundu. Yapılan şirket açıklamasına göre tamamen hijyenik şartlarda, doğru koşullarda kesim gerçekleştirerek vekâleten ve kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunan CarrefourSA, bayramın 4. günü teslim almak isteyenlere ise indirim fırsatı tanıyor.

Sakatat dahil en az 17 kilogramlık kıvırcık koç Kurban paketi 3 bin 450 TL’den, en az 20 kilogramlık sakatat dahil büyükbaş kurbanlık hisse paketi ise, 3 bin 950 TL’den satılıyor. Kurban Bayramının 4. Günü teslim almak isteyenler ise kurbanlık 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık hisse paketinden özel indirim ile yararlanabilecek.

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Bayramın 4. Günü teslim alınacak en az 20 kilogramlık kemiksiz büyükbaş kurbanlık hisse paketi, 3 bin 800 TL’ye satılırken, büyükbaş kurbanlık hisse paketi, kurbanlık bir dananın karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatları dahil 1/7 oranındaki hissesini içeriyor.

Bağış imkanı

Açıklamaya göre CarrefourSA’lardan, Carrefoursa.com’dan veya CarrefourSA Online Market uygulamasından Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Kızılay, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na kurban bağışı yapma imkanı da bulunuyor.

İHA

Editör
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